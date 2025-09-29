Albania, ucciso l’imprenditore varesino Edoardo Sarchi: caccia all’uomo per l’autore del delitto Kamber Sulçaj

Le autorità albanesi hanno identificato in Kamber Sulçaj, 48 anni, originario di Valona, l’uomo accusato di aver sparato e ucciso Edoardo Sarchi, imprenditore varesino, nella notte tra venerdì e sabato scorso, nella zona di Salaria, a circa 200 chilometri a sud di Tirana.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe nata da una lite durante una battuta di caccia tra la vittima e alcuni conoscenti. L’automobile di Sulçaj è stata rinvenuta in un’area montana insieme agli abiti che avrebbe indossato al momento dell’omicidio, a un binocolo a raggi infrarossi e a un cannocchiale termico.

Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni di Sulçaj e dei suoi familiari, nel villaggio di Mesaplik (Valona), la polizia ha sequestrato all’incirca 25 mila euro in contanti, tre fucili da caccia e semi di cannabis.

Nei confronti del 48enne, attualmente ricercato, sono stati formulati tre capi di imputazione: omicidio, detenzione illegale di armi e traffico di stupefacenti. Le autorità hanno intensificato le ricerche per rintracciarlo.

Sarchi, amministratore di una fabbrica di mattoni, viveva da molti anni in Albania. Originario della provincia di Varese, era sposato con una cittadina albanese, dalla quale aveva avuto due figli. I funerali si sono svolti ieri a Tirana, alla presenza di familiari e conoscenti.