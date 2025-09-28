Perugia. La sindaca Ferdinandi esprime sostegno a Brunello Cucinelli dopo il report di Morpheus Research

Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, è intervenuta pubblicamente a sostegno di Brunello Cucinelli dopo la diffusione del report di Morpheus Research, società internazionale di analisi finanziaria che ha messo in discussione alcuni aspetti del modello imprenditoriale del gruppo umbro.

«Sono vicino a Brunello Cucinelli, alla sua famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano con lui. Quanto accaduto nelle ultime ore colpisce profondamente, perché non riguarda soltanto un’azienda, ma un patrimonio umano e culturale che ha dato tanto alla nostra terra e all’Italia intera», ha dichiarato la prima cittadina.

La sindaca ha ricordato come l’imprenditore di Solomeo non sia soltanto un protagonista dell’industria della moda, ma anche un uomo che ha saputo coniugare etica e impresa: «Brunello Cucinelli non è solo un imprenditore di successo, è un uomo che ha saputo unire impresa e umanità, che ha fatto conoscere l’Umbria nel mondo attraverso la bellezza, il rispetto per il lavoro e l’amore per la comunità. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono logiche speculative e giudizi superficiali, il suo esempio resta un faro di autenticità e dignità».

Un messaggio che va oltre il sostegno personale, trasformandosi in un riconoscimento del valore sociale e culturale dell’esperienza cucinelliana. «Come sindaca di Perugia – ha proseguito – sento il dovere, prima ancora che l’orgoglio, di esprimere vicinanza e sostegno a chi rappresenta un modello positivo e generoso, radicato nella nostra terra e capace di ispirare intere generazioni. Siamo certi che Brunello, con la sua umanità e la sua forza morale, supererà anche questo momento difficile, continuando a essere per tutti noi un simbolo di speranza e di bellezza».

Il report di Morpheus Research, che ha sollevato dubbi sulla solidità finanziaria e sulla strategia del marchio, ha avuto eco nei mercati, ma ha anche suscitato una reazione di compattezza nel territorio umbro. Cucinelli è infatti riconosciuto come una figura capace di coniugare il prestigio internazionale con un profondo radicamento locale, portando l’immagine di un’Umbria colta, operosa e innovativa nel mondo.

Il caso riapre la riflessione sul rapporto tra finanza e impresa: da un lato la necessità di vigilanza e trasparenza, dall’altro il rischio di danneggiare aziende che hanno fatto della responsabilità sociale e della visione etica la propria cifra distintiva.