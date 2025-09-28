Orban attacca l’Ue: Progetto di guerra contro la Russia

Il premier ungherese Viktor Orban è tornato a puntare il dito contro l’Unione europea per la sua posizione sul conflitto in Ucraina. Durante le celebrazioni per il 130° anniversario del ponte Maria Valeria, sul Danubio, insieme al premier slovacco Robert Fico, Orban ha dichiarato: “Come gli imperi del passato che ci hanno paralizzato, l’Ue è ora diventata un progetto di guerra”.

Secondo il leader ungherese, “i leader di Bruxelles puntano apertamente a sconfiggere la Russia sul fronte orientale nel prossimo decennio, una strategia che richiede l’allineamento politico, economico e strategico di tutti i cittadini e le nazioni dell’Ue”.

Orban ha aggiunto che l’Unione pretende che “ogni cittadino, impresa e Stato membro persegua questo obiettivo”, ribadendo così la sua netta contrarietà alla linea europea nei confronti di Mosca.