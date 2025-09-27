Torgiano, registrato un caso di Dengue: scattano subito le misure di prevenzione

La Usl Umbria 1 ha segnalato un nuovo caso di Dengue nel comune di Torgiano. Si tratta di una persona rientrata da un viaggio in una zona endemica, risultata positiva agli anticorpi del virus. È il terzo episodio di Dengue, tutti di importazione, rilevato quest’anno nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria.

La Dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere Aedes (zanzara tigre) che, a differenza del West Nile, può diffondersi dall’uomo infetto alla zanzara e successivamente ad altre persone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) si è subito attivato secondo il “Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025”, avviando l’indagine epidemiologica e predisponendo un sopralluogo nell’area interessata. Già da oggi saranno installate trappole per la cattura delle zanzare, che verranno analizzate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia per verificare l’eventuale presenza del virus.

Parallelamente, il Comune di Torgiano, su richiesta della Usl Umbria 1, ha disposto interventi di disinfestazione con adulticidi e larvicidi nella zona di residenza del caso. Le operazioni inizieranno nella notte tra il 28 e il 29 settembre e proseguiranno nelle due notti successive. L’ordinanza sarà pubblicata nelle prossime ore sul sito istituzionale del Comune.