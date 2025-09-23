Italianità in onda in tutto il mondo: speciale radiofonico da Adelaide a New York e Lussemburgo

Mercoledì 24 settembre 2025, Radio Italia Uno Adelaide propone uno speciale radiofonico internazionale che collegherà contemporaneamente tre continenti. Alle 7 del mattino, ora italiana e lussemburghese (le 01:00 a New York e nel pomeriggio in Australia), Cosimo e Angela Cutri metteranno in diretta FM in South Australia e in streaming mondiale tre conduttori italiani d’eccezione: Giorgio Marzinotto di RGL Lussemburgo, alla guida di Musica di un Tempo; Attilio Carbone di WGBB New York, con Melodie Italiane; Domenico Nardo di Radio Onda Verde Vibo Valentia, con Politicamente Scorretto.

Lo speciale, della durata di 30 minuti, sarà un’occasione unica per scambiare opinioni e racconti all’insegna dell’italianità. Il programma sarà poi trasmesso giovedì su RGL all’interno del programma di Marzinotto, offrendo agli ascoltatori europei un assaggio di questo momento globale.

Non finisce qui: domenica, il format si ripeterà in Melodie Italiane, con la partecipazione fissa dei Cutrì e degli altri conduttori coinvolti. Anche questa seconda diretta verrà ripresa dalla radio lussemburghese, confermando il progetto come un primo test di un’iniziativa più ampia volta a creare momenti di condivisione radiofonica internazionale, sempre all’insegna della cultura e della musica italiana.

In entrambi gli appuntamenti sarà ospite anche Antonio Nesci, editore del gruppo Quotidiano La Prima Pagina.

Cosimo e Angela Cutri

Attilio Carbone

Giorgio Marzinotto

Domenico Nardo

Antonio Nesci