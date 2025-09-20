Trump lancia la “gold card” per super-ricchi. Telefonata con Xi su dazi, TikTok e Fentanyl

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l’introduzione di una nuova “gold card”, una sorta di versione esclusiva e milionaria della tradizionale “green card”. Il documento, dal valore di un milione di dollari, sarà destinato a chi intende emigrare negli Usa appartenendo alla fascia dei super ricchi.

“Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi”, ha dichiarato Trump, presentando la misura come uno strumento capace di attrarre capitali e investimenti.

Intanto, sul fronte della politica estera, la Casa Bianca ha reso noto che Trump ha avuto una conversazione telefonica con il presidente cinese Xi Jinping. Al centro dello scambio, definito da entrambe le parti “positivo e costruttivo”, i temi caldi dei rapporti bilaterali: dai dazi commerciali alla questione TikTok, fino alla lotta contro il traffico di Fentanyl.