Cetraro, encomio ai sanitari: Luca De Lio ringrazia il 118, i medici cubani e la dottoressa Ania Pinto

Un pubblico ringraziamento ai sanitari del 118, ai medici cubani in servizio in Calabria e alla dottoressa Ania Pinto con il suo staff del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Cetraro. A rivolgerlo è stato Luca De Lio, dirigente di una rilevante organizzazione nazionale, che ha voluto sottolineare l’impegno e la professionalità del personale sanitario.

“Il vostro operato rappresenta un esempio di eccellenza e di autentico spirito di servizio – ha dichiarato De Lio –. L’impegno quotidiano che mettete nel vostro lavoro, affrontando situazioni complesse, costituisce un valore prezioso non solo per i pazienti e le loro famiglie, ma per l’intera comunità”.

Un ringraziamento speciale è stato indirizzato alla ginecologa Ania Pinto e alla sua équipe, per la competenza e l’umanità dimostrate nell’assistenza ai pazienti. De Lio ha inoltre evidenziato il contributo dei medici cubani, arrivati in Calabria su iniziativa del presidente della Regione Roberto Occhiuto, che stanno rafforzando i reparti ospedalieri e offrendo un supporto concreto al sistema sanitario.

“Il pronto intervento del 118, l’impegno dei medici cubani e la competenza della squadra guidata dalla dottoressa Pinto – ha aggiunto De Lio – hanno confermato quanto professionalità, esperienza e cuore possano fare davvero la differenza”.

L’iniziativa ha assunto così il valore di un riconoscimento simbolico esteso a tutti i professionisti della sanità calabrese, chiamati ogni giorno a coniugare preparazione tecnica e sensibilità umana al servizio dei cittadini.