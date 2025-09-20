Fotografo di Filogaso si afferma nel panorama internazionale dei matrimoni

Un piccolo paese della Calabria si collega alle metropoli di mezzo mondo attraverso l’obiettivo di un fotografo. È la storia di Francesco Silvaggio, originario di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, che negli ultimi anni si è imposto nel settore dei reportage di matrimoni lavorando in destinazioni come New York, Rio de Janeiro, Miami, Amsterdam e Parigi, oltre che in celebri località italiane come il Lago di Como, Roma, Toscana e Sicilia.

Silvaggio ha sviluppato uno stile personale che combina il linguaggio del reportage con l’impostazione editoriale tipica delle riviste di moda. Una cifra che gli ha permesso di distinguersi in un comparto competitivo come quello dei matrimoni di fascia alta, dove la cura del dettaglio e la capacità di restituire emozioni reali sono considerate essenziali.

I suoi lavori hanno trovato spazio anche su alcune delle riviste specializzate più conosciute a livello internazionale, inserite tra le prime dieci al mondo nel settore wedding. Un riconoscimento che ha consolidato la sua reputazione e confermato la possibilità, per un professionista proveniente da un piccolo centro del Sud Italia, di dialogare con un panorama globale dominato da grandi città e capitali della moda.

Il fotografo, pur essendo costantemente impegnato all’estero, mantiene un legame forte con la sua terra d’origine. Dopo anni di esperienza internazionale, ha espresso la volontà di lavorare maggiormente anche in Calabria, valorizzando i paesaggi, le strutture e il potenziale del territorio come destinazione per matrimoni di rilievo.

La vicenda professionale di Silvaggio rappresenta un esempio di come creatività, formazione e determinazione possano trasformare un percorso personale in un risultato capace di portare visibilità a un’intera comunità. Per Filogaso e per la provincia di Vibo Valentia, il suo lavoro diventa anche un simbolo di come la Calabria possa essere presente in settori altamente specializzati e competitivi, non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Nota: le immagini sono state gentilmente concesse dallo studio fotografico e sono state adattate per esigenze di format del Giornale.