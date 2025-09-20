Attacco hacker paralizza gli aeroporti di Londra, Bruxelles e Berlino: centinaia di voli cancellati o in ritardo

Un massiccio attacco informatico ha mandato in tilt i sistemi informatici di tre tra i principali scali europei: Heathrow a Londra, Zaventem a Bruxelles e Berlino Brandeburgo. Il blocco ha causato disagi a catena con centinaia di passeggeri bloccati a terra, decine di voli cancellati e numerosi ritardi.

A essere colpiti non sono stati direttamente gli aeroporti, ma i sistemi di Collins Aerospace, fornitore di tecnologia per check-in e imbarco. Con i software in avaria, tutti i controlli vengono ora effettuati manualmente, con tempi triplicati e lunghe file ai banchi di accettazione.

Secondo i dati forniti dagli scali, almeno 100 voli hanno subito ritardi o cancellazioni a Heathrow, circa 70 a Bruxelles e 15 a Berlino. Lo scalo della capitale belga ha confermato che “l’impatto sulle partenze di oggi sarà significativo” e che non è ancora chiaro quando si tornerà alla normalità.

Heathrow, in un comunicato diffuso via X, ha invitato i passeggeri a consultare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto: “Mentre il fornitore lavora per risolvere l’inconveniente, consigliamo di non presentarsi con più di tre ore di anticipo per i voli a lungo raggio e due ore per i nazionali. Ulteriore personale è a disposizione per assistere i passeggeri”.

L’attacco si inserisce in un contesto di crescente vulnerabilità delle infrastrutture critiche europee, spesso prese di mira da cyber attacchi e sabotaggi informatici dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

Un episodio distinto si è registrato a Dublino, dove uno dei terminal è stato evacuato “a titolo precauzionale”. Lo scalo irlandese ha riaperto poche ore dopo, ma la polizia non ha fornito dettagli sull’accaduto. Al momento non ci sono prove di un collegamento con l’attacco che ha colpito Londra, Bruxelles e Berlino.

I tre aeroporti interessati hanno assicurato che i tecnici di Collins Aerospace sono al lavoro senza sosta per ripristinare i sistemi e ridurre al minimo i disagi ai passeggeri.