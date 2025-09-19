Napoli, si ripete il Miracolo di San Gennaro: il sangue si scioglie alle 10:07

Alle 10:07 di questa mattina, nel Duomo di Napoli, si è rinnovato il tradizionale Miracolo di San Gennaro. L’arcivescovo Domenico Battaglia ha annunciato ai fedeli la liquefazione del sangue del Santo Patrono, accolto da un lungo applauso della folla presente.

Durante la celebrazione, l’Arcivescovo ha rivolto un invito alla comunità: «Chiediamo perdono perché la nostra preghiera sia sempre autentica». Battaglia ha poi condiviso un messaggio speciale inviato da Padre Gabriel, parroco di Gaza, nonostante le difficoltà di comunicazione degli ultimi giorni.

Il sacerdote dalla Striscia ha esortato i fedeli a non smettere di credere nella pace: «La pace è un dono e il Signore ce la darà. Tutti possiamo collaborare, parlare di pace con molta carità e sincerità. Dobbiamo essere convinti che la pace è possibile, non è un’utopia. La situazione è molto grave: più di 18mila bambini sono stati uccisi. Continuiamo a pregare. Siamo stanchi, che la Madonna ci aiuti e ci sostenga dal cielo insieme al vostro Patrono San Gennaro».

La liquefazione del sangue di San Gennaro è un evento che si ripete tre volte l’anno: il 19 settembre, giorno della festa del Santo; il sabato che precede la prima domenica di maggio; e il 16 dicembre, anniversario dell’eruzione del Vesuvio del 1631.