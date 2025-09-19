Cardiologo elettrofisiologo

Il cardiologo elettrofisiologo è uno specialista in cardiologia che si occupa in particolare dello studio e del trattamento delle aritmie cardiache, ovvero delle alterazioni del ritmo del cuore. Si tratta di una figura medica altamente qualificata, fondamentale per diagnosticare e curare disturbi complessi del battito cardiaco, migliorando la qualità di vita dei pazienti.

Chi è il cardiologo elettrofisiologo

Un elettrofisiologo è un cardiologo che ha completato una formazione specifica nello studio dell’attività elettrica del cuore. Attraverso esami mirati, è in grado di analizzare le cause delle aritmie e proporre terapie personalizzate, che possono andare dalla semplice terapia farmacologica fino a interventi più complessi come l’ablazione cardiaca.

Cosa fa un cardiologo elettrofisiologo

Tra le principali attività di questo specialista troviamo:

Diagnosi delle aritmie tramite elettrocardiogramma, Holter e test da sforzo.

Studi elettrofisiologici per analizzare in profondità il ritmo cardiaco.

Terapie farmacologiche mirate al controllo del battito.

Impianto di dispositivi come pacemaker o defibrillatori.

Ablazione transcatetere, una procedura che permette di correggere le anomalie elettriche del cuore.

Perché rivolgersi a un cardiologo elettrofisiologo

È importante consultare questo specialista in presenza di sintomi come palpitazioni, svenimenti improvvisi, affaticamento o tachicardia. Grazie all’esperienza e alle tecniche avanzate utilizzate, il cardiologo elettrofisiologo è in grado di ridurre notevolmente i rischi associati alle aritmie e di restituire sicurezza e benessere ai pazienti.

