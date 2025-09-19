Napoli e le sue tradizioni: il filo che lega generazioni in un tempo che cambia

Napoli è città di contrasti, di caos e poesia, di futuro incerto e passato che resiste. In nessun altro luogo del Mezzogiorno italiano il legame con la tradizione è così profondo e allo stesso tempo così messo alla prova. Perché Napoli non è solo folklore, non è solo presepi e mandolini: è una cultura viva, radicata nei gesti quotidiani, nei modi di dire, nelle scelte della gente comune. E oggi, in un mondo che corre veloce, questo patrimonio immateriale cerca nuovi spazi per sopravvivere.

“Chi lascia ‘a via vecchia p’ ‘a nova, sa chella ca lassa e nun sa chella ca trova” – chi lascia la via vecchia per la nuova, sa cosa lascia ma non sa cosa trova. È un proverbio che racconta bene il senso profondo del rapporto tra i napoletani e le proprie radici. Per molti adulti, le tradizioni sono una bussola morale e culturale. La devozione per San Gennaro, la cura del presepe artigianale, la domenica trascorsa con la famiglia davanti a un ragù che cuoce lentamente per ore, sono ancora oggi segni tangibili di un’identità che resiste. Il dialetto si parla ancora in casa, nei vicoli, nelle botteghe. E non è solo lingua, è modo di vedere il mondo.

Ma il nodo centrale, oggi, è il rapporto tra i giovani e questa eredità. Da una parte c’è un rischio di smarrimento, di distanza, soprattutto nei quartieri più periferici, dove il disagio sociale e la precarietà spingono i ragazzi a cercare altrove modelli di riferimento. La globalizzazione, i social, l’omologazione culturale, creano un divario tra ciò che è stato e ciò che è. Dall’altra, però, si osserva una nuova consapevolezza, più silenziosa ma in crescita. Sono sempre di più i giovani che recuperano i saperi antichi, che riscoprono la cucina tradizionale, che rilanciano l’artigianato, che raccontano Napoli su TikTok e Instagram con orgoglio, rielaborando la tradizione in chiave contemporanea.

La musica neomelodica, ad esempio, un tempo disprezzata, oggi viene rivalutata come espressione autentica di una cultura popolare che non si vergogna più di se stessa. Così come il teatro di Eduardo, i film di Totò, le tammorre e le tarantelle tornano in scena, non solo come spettacolo per turisti, ma come testimonianza di un’identità collettiva. “Nun c’è sabato senza sole, né napulitano senza core” – non esiste sabato senza sole, né napoletano senza cuore – dice un altro detto, che restituisce l’idea di una città emotiva, passionale, capace di resilienza.

Il punto non è conservare le tradizioni come in un museo, ma viverle nel presente. A Napoli questo accade in modo contraddittorio ma autentico. Le processioni popolari convivono con i concerti trap, il culto dei morti coesiste con i meme, la pizza fritta con le cucine etniche. Ed è forse proprio questa la chiave: Napoli non resiste al cambiamento, lo incorpora. Le sue tradizioni non sono rigide, ma flessibili. Non sono nostalgia, ma materia viva. Ed è in questo movimento continuo, in questo “tirà a campà” – tirare avanti – che Napoli riesce ancora a essere se stessa, nonostante tutto.