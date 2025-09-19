Grande affluenza alla presentazione dei canti e proverbi di Maierato

di Pino Cinquegrana *

Una sala gremita ha accolto giovedì scorso al Centro di Aggregazione Sociale Falcone/Borsellino di Maierato la presentazione del libro “Canti e proverbi calabresi – Maierato e dintorni” di Mario Emilio Griffo. L’evento, organizzato dal Gruppo Over 50 presieduto da Fortunato Silvaggio, ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte dei cittadini.

Il volume nasce dalla scoperta, da parte di Domenico Griffo, di materiali raccolti dal fratello Mario Emilio nel corso di anni di studi sul territorio: canti popolari, proverbi e detti dialettali che costituiscono oggi un prezioso archivio di testimonianze orali.

Durante la serata, Domenico ha ricordato con emozione la passione del fratello per la conservazione della memoria culturale locale, mentre la professoressa Marialisa Maruccio e lo studioso Mimmo Rizzo hanno ripercorso le tappe principali della sua vita e della sua ricerca, sottolineando come la letteratura classica e la fotografia siano state le sue grandi passioni.

Il linguista Giuseppe “Pino” Cinquegrana ha approfondito il valore dei dialetti italiani come strumenti di identità culturale, citando autori come Pirandello e Croce per evidenziare come lingua e dialetto si completino a vicenda nella trasmissione dei concetti e dei sentimenti.

Il presidente Silvaggio ha introdotto la serata ricordando l’amicizia con l’autore e l’importanza di iniziative volte a valorizzare le tradizioni locali. Il libro, subito molto apprezzato, è andato esaurito nel corso della presentazione. La serata si è conclusa con i ringraziamenti di Domenico Griffo alla comunità, che ha avuto così l’opportunità di riscoprire e celebrare la propria identità culturale attraverso l’opera del fratello.

* Antropologo, docente, giornalista, conferenziere, scrittore, speaker di Radio WGBB New York, editorialista di Europa nel Mondo