Terremoto a Latina: scossa di magnitudo 3.2 nella notte, nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa mattina alle 4:10 nel territorio di Latina. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto un ipocentro a 8 chilometri di profondità e l’epicentro nella zona est del capoluogo pontino, a circa 4 chilometri dal centro città.

Al momento non sono state segnalate conseguenze a persone o danni a edifici. Le autorità locali invitano comunque alla prudenza e ricordano di seguire le procedure di sicurezza in caso di nuove scosse.