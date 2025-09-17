iPhone 17: il valore scende nel tempo. Per chi non ha fretta, risparmiare è possibile

Il lancio della serie iPhone 17 segna un nuovo capitolo per Apple, che arricchisce la propria offerta con quattro modelli, tra cui una novità assoluta: l’iPhone 17 Air. Se da un lato l’evento di presentazione ha generato entusiasmo tra gli appassionati, dall’altro ha riacceso una domanda sempre più comune tra i consumatori: conviene acquistare subito o attendere qualche mese?

I dati raccolti negli ultimi anni aiutano a fare chiarezza, offrendo indicazioni concrete sull’evoluzione dei prezzi iPhone 17 dopo il lancio.

Una gamma più ampia e memoria potenziata

Con la nuova serie, Apple conferma la struttura a quattro modelli:

iPhone 17 (979 €)

(979 €) iPhone 17 Pro (1.339 €)

(1.339 €) iPhone 17 Pro Max (1.489 €)

(1.489 €) iPhone 17 Air (1.239 €), un modello inedito dal profilo ultrasottile

Tutti i dispositivi partono da una configurazione di 256 GB di memoria, un upgrade rispetto ai 128 GB dei modelli base delle scorse generazioni. Questo cambio rende meno immediato il confronto diretto con i listini precedenti, ma le dinamiche di mercato rimangono sorprendentemente simili.

Ribassi attesi nei primi sei mesi

Chi sceglie di attendere prima di acquistare uno dei nuovi iPhone potrebbe beneficiare di cali di prezzo significativi, soprattutto per i modelli standard. L’analisi degli andamenti delle serie iPhone 15 e 16 mostra con coerenza quanto segue:

iPhone 17 : riduzione del 13% dopo 2 mesi (~130 € in meno), fino al 20% dopo 5 mesi (prezzo atteso: 790 € circa)

: riduzione del 13% dopo 2 mesi (~130 € in meno), fino al 20% dopo 5 mesi (prezzo atteso: 790 € circa) iPhone 17 Pro : calo iniziale contenuto, ma ribasso complessivo del 17% entro la primavera 2026

: calo iniziale contenuto, ma ribasso complessivo del 17% entro la primavera 2026 iPhone 17 Pro Max: -10% entro 3 mesi, oltre -20% dopo sei mesi (risparmio potenziale di oltre 300 €)

Queste dinamiche seguono un pattern già visto: flessione iniziale lenta per i modelli premium, discesa più rapida per la versione base, e una successiva fase di stabilizzazione.

Un approccio più razionale all’acquisto

L’idea di comprare il nuovo iPhone il giorno stesso dell’uscita non è più considerata un must, nemmeno tra i fan più affezionati del brand. In un contesto in cui i prezzi sono destinati a scendere nel giro di pochi mesi, molti consumatori optano per una scelta più ponderata.

Ecco alcuni motivi per cui aspettare può rivelarsi vantaggioso:

Ottimizzazione della spesa : acquistare al momento giusto può significare risparmiare anche diverse centinaia di euro, senza rinunciare a nulla in termini di prodotto.

: acquistare al momento giusto può significare risparmiare anche diverse centinaia di euro, senza rinunciare a nulla in termini di prodotto. Andamento prevedibile : i dati storici dimostrano che i cali di prezzo sono regolari e consistenti, rendendo la tempistica una variabile strategica.

: i dati storici dimostrano che i cali di prezzo sono regolari e consistenti, rendendo la tempistica una variabile strategica. Stabilità tecnica: le funzionalità restano invariate nei primi mesi post-lancio, rendendo l’attesa priva di reali compromessi.

Il mercato premia chi sa attendere

Il comportamento d’acquisto nel settore smartphone si sta evolvendo: oggi la tempestività lascia spazio alla strategia. Le curve dei prezzi post-lancio sono diventate prevedibili, e conoscere questi meccanismi consente agli utenti di massimizzare il valore del proprio acquisto.

Nel caso dell’iPhone 17, chi saprà aspettare potrà accedere agli stessi dispositivi con una spesa inferiore, senza sacrificare le prestazioni o l’esperienza d’uso. L’informazione, in questo scenario, si rivela uno strumento potente per un consumo più consapevole.