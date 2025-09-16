Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: a 18 anni la prima reginetta lucana conquista la corona al Pala Savelli di Porto San Giorgio

Katia Buchicchio è nata ad Anzi, piccolo comune in provincia di Potenza, e ha solo 18 anni. La nuova Miss Italia è alta 1 metro e 75, diplomata al liceo scientifico, e ha intrapreso il percorso universitario in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dimostrando un impegno concreto verso la carriera medica. Il suo volto dolce e la sicurezza con cui ha calcato la passerella hanno conquistato non solo la giuria, ma anche il pubblico collegato da casa. Nonostante la giovane età, Katia ha già maturato una forte identità personale. Coltiva con passione l’arte del ricamo, una tradizione di famiglia trasmessa dalle sue nonne, che ha raccontato con orgoglio durante le fasi del concorso. Un dettaglio che ha colpito anche i giudici, affascinati dalla fusione tra radici culturali e ambizione moderna. La vittoria a Miss Italia rappresenta per lei non solo un traguardo estetico, ma un’opportunità per valorizzare le proprie origini lucane in un contesto nazionale, dove il merito, la preparazione e la presenza scenica giocano un ruolo centrale.