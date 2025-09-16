Adelaide, festa per il 32° anniversario in onore di Maria SS. di Tutte le Grazie

Adelaide si prepara a celebrare il 32° anniversario della festa in onore di Maria Santissima di Tutte le Grazie, promossa dall’Associazione Sinopolese del South Australia. L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre, con il coinvolgimento della comunità, dei fedeli e delle associazioni religiose che parteciperanno con i propri stendardi.

Il comitato organizzatore sottolinea come la festa rappresenti un momento speciale per onorare la Madonna, rafforzare la devozione e celebrare l’eredità italiana che unisce la comunità di Adelaide. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a don Franco Lacanaria, parroco, e a padre Angelo Cagna per la loro guida spirituale, nonché ai membri del comitato, passati e presenti, ai generosi sponsor e ai tanti volontari che con dedizione tengono viva la tradizione.

L’associazione ha inoltre espresso gratitudine al premier del South Australia, Peter Malinauskas MP, al suo governo e all’Ufficio per gli Affari Multiculturali per il sostegno costante.

«Grazie a tutti coloro che supportano la nostra associazione – ha dichiarato il comitato –. La Madonna di Tutte le Grazie benedica le nostre famiglie e il mondo intero».