È scomparso il dottor Rino Figliano, stimato ginecologo e figura di spicco della Vibo degli anni ’70/80

di Giuseppe Sarlo *

Vibo Valentia piange la scomparsa del dottor Gregorio Figliano, per tutti Rino, medico ginecologo in pensione e tra i protagonisti più brillanti della “belle époque” cittadina degli anni ’70 e ’80. Aveva contribuito, insieme a una generazione vivace di studenti e professionisti, a rendere la città un centro animato di iniziative socio-culturali e artistiche di rilievo, competitive con quelle di altre realtà calabresi.

Appartenente alle famiglie Figliano e Mancini, molto stimate in città, Rino è ricordato come marito, padre e nonno affettuoso, professionista apprezzato, appassionato tennista e convinto sostenitore della Vibonese. Rotariano di grande impegno, ha dedicato energie e competenze a favore delle persone più fragili e allo sviluppo culturale e ambientale della comunità che amava profondamente. Signorile, disponibile e riservato, non ha mai cercato la ribalta, facendo della modestia e della generosità il tratto distintivo della sua vita.

Convinto sostenitore delle attività promosse dallo zio Saverio Mancini – figura indimenticata per la crescita e il prestigio della Vibo Valentia del tempo – Rino Figliano lascia un ricordo luminoso nella memoria collettiva della città.

I funerali saranno celebrati oggi martedì 16 settembre alle ore 16, nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso. La comunità si stringe attorno alla famiglia Figliano-Mancini, in particolare alla moglie Sandra Genco, ai figli Clara con il marito Pasquale Contartese, Annamaria con il marito Andrea Lanza, Raffaele con la moglie Ilaria Caruso e ai parenti tutti.

* Riprendiamo da facebook