Lo scrittore Rubens Chiarella sarà nel libro “Artisti e Poeti del Terzo Millennio”

Vibo Valentia – Tra gli artisti e poeti, selezionati a far parte della selezione Platinum sarà presente l’autore Rubens Chiarella. L’antologia con selezione “Platinum” fa parte della nota serie: Artisti e Poeti del Terzo Millennio , prestigioso catalogo d’arte e poesia curato dalla Dott.ssa Sonia Demurtas, critico d’arte annoverata tra i maggiori mecenati del vibonese. Platinum è una raccolta importante, studiato per essere una vetrina, proiettata nel mondo, che mette in risalto le doti, le opere ed il talento di ogni artista e poeta che aderisce all’opera. Come abbiamo già detto, il volume sarà inviato anche alle più importanti biblioteche italiane. Quindi gli autori che sono stati selezionati con cura possono ritenersi parte di un importante progetto culturale, non solo a livello locale, il web ormai ci proietta nel mondo intero .. inoltre ogni volta che viene presentato il catalogo è prevista anche una grande mostra espositiva..

Un accenno sul personaggio ed autore presente nel volume a titolo di debuttante, lo scrittore Rubens Chiarella, un giovane catanzarese i cui studi umanistici lo hanno trascinato nell’interesse per la letteratura e per l’arte, ambiti che ha coltivato nel tempo divenendo un vorace lettore. Le sue influenze, dichiara, oscillano dalla filosofia di matrice nietzschiana dal quale prende la forza vitale come Leitmotiv , alle poesie d’armonia come si trovano in Whitman e in D’Annunzio ; da queste letture nascono quotidiani esercizi di prosa, come racconti brevi ai quali auspica un avvenire concreto, e di poesia di cui è testimone il volume Platinum. Come presente nel volume, i suoi componimenti rappresentano un contrappunto melodico tra l’uomo il quale contempla e medita una natura descritta sempre nei suoi caratteri sublimi così come si osserva nei lavori d’impronta romantica di Caspar David Friedrich . Platinum rappresenta, dunque, una fondamentale tappa in divenire.

Il nostro obiettivo, dice il critico d’arte Sonia Demurtas, presidente dell’associazione “Fior di Loto” nasce per diffondere l’amore per l’arte e la poesia, vogliamo che, in chi legge una lirica o in chi osserva un’opera d’arte, riesca dentro di se ad emozionarsi, a percepire quella sensazione emozionale che è vitale per ogni umano. Il nostro lavoro è incentrato su un percorso che tende a valorizzare sia l’arte che l’artista. Ogni libro viene curato da me, io voglio e mi auguro che questi libri siano un trampolino di lancio, per chi aderisce, e che siano importanti per lasciare ai posteri una “traccia” culturale incisiva. Nel volume Artisti e Poeti del terzo Millennio ci sono opere che meritano di essere conosciute e diffuse per la loro qualità e per la loro bellezza artistica… anche il volume di questa nuova edizione sarà inviato gratuitamente alle più importanti biblioteche pubbliche italiane affinché li acquisiscano ufficialmente nel loro patrimonio librario. Il codice ISBN permette inoltre all’antologia di essere reperibile in 89 paesi del mondo.

Rino Logiacco