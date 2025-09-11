Paravati, la vita e la giustizia al centro del nuovo libro di Maria D’Angelo

Paravati diventa luogo di riflessione nazionale con la presentazione del libro Le tue ali fra la terra e il cielo (Libritalia) di Maria D’Angelo, in programma venerdì 12 settembre alle ore 19.00 presso il Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Un appuntamento che unisce spiritualità, letteratura e impegno civile, rilanciando da questo centro mariano un messaggio universale: custodire la vita e credere nella giustizia.

L’opera, breve ma intensa, nasce dall’esperienza personale dell’autrice e si trasforma in un cammino che parla a tutti, ponendo al centro il valore della memoria, della speranza e della condivisione. Attraverso la storia di Salvatore, che con la donazione degli organi ha dato nuova vita ad altre persone, Maria D’Angelo offre al lettore un invito forte a non cedere all’inerzia ma a vivere ogni giorno come dono.

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di S.E. Mons. Attilio Nostro, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, del sindaco di Mileto Fortunato Giordano, della direttrice editoriale di Libritalia Simona Toma, dello scrittore Michele Furci, di Mons. Giuseppe Fiorillo, del parroco Don Piero Furci e della curatrice Franca Falduto.

Un evento che da Paravati vuole parlare all’Italia intera: la forza della vita e della giustizia come fondamento di una comunità più umana e solidale.