A Castrolibero, sold out per il concerto di Anthony

di Claudio Castiglione *

Tutto esaurito all’Anfiteatro di Castrolibero (Cosenza) per il concerto del cantante neomelodico Anthony. L’evento, organizzato da Sister’s and Brother Management, ha registrato il pienone in ogni ordine di posto, confermando il forte legame dell’artista con il pubblico e il successo della programmazione targata S&B. Un risultato che ribadisce la crescente popolarità di Anthony e la capacità della management di proporre eventi di grande richiamo.

* Riceviamo e pubblichiamo