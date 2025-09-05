Nicotera. Regionali, Enzo Comerci rinuncia alla candidatura: “Hanno vinto loro”

Enzo Comerci non sarà candidato alle prossime elezioni regionali. Lo ha annunciato lui stesso con un post pubblico in cui spiega le ragioni della sua rinuncia, legate a problematiche uditive che negli ultimi tempi si sono aggravate.

“Mi ero illuso – scrive Comerci – che anche con le fastidiosissime problematiche uditive avrei potuto affrontare la difficile competizione elettorale, in qualità di candidato a Consigliere Regionale. Ma la partecipazione a delle iniziative politico-culturali alle quali non ho potuto, proprio per le difficoltà uditive, dare il mio contributo propositivo, mi hanno fatto riflettere”.

Una decisione sofferta, maturata negli ultimi giorni: “Non sentire bene è un problema per tutti e lo è ancor di più, credetemi, per chi intende fare politica attiva. Ne sono mortificato, ma non si può eludere la realtà. Hanno vinto loro – afferma Comerci – e a malincuore rinuncio alla candidatura offertami, gentilmente, dai dirigenti provinciali e regionali di Indipendenza”.

Comerci ha voluto ringraziare “di cuore le tante persone che, anche pubblicamente, non hanno mancato di farmi sentire la loro vicinanza e il sostegno” qualora avesse deciso di affrontare la campagna elettorale.