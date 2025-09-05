Nicotera. Regionali, Enzo Comerci rinuncia alla candidatura: “Hanno vinto loro”

Calabria, Politica

Enzo Comerci non sarà candidato alle prossime elezioni regionali. Lo ha annunciato lui stesso con un post pubblico in cui spiega le ragioni della sua rinuncia, legate a problematiche uditive che negli ultimi tempi si sono aggravate.

“Mi ero illuso – scrive Comerci – che anche con le fastidiosissime problematiche uditive avrei potuto affrontare la difficile competizione elettorale, in qualità di candidato a Consigliere Regionale. Ma la partecipazione a delle iniziative politico-culturali alle quali non ho potuto, proprio per le difficoltà uditive, dare il mio contributo propositivo, mi hanno fatto riflettere”.

Una decisione sofferta, maturata negli ultimi giorni: “Non sentire bene è un problema per tutti e lo è ancor di più, credetemi, per chi intende fare politica attiva. Ne sono mortificato, ma non si può eludere la realtà. Hanno vinto loro – afferma Comerci – e a malincuore rinuncio alla candidatura offertami, gentilmente, dai dirigenti provinciali e regionali di Indipendenza”.

Comerci ha voluto ringraziare “di cuore le tante persone che, anche pubblicamente, non hanno mancato di farmi sentire la loro vicinanza e il sostegno” qualora avesse deciso di affrontare la campagna elettorale.