«Adsum ad operam conferendam»: un principio ispiratore per il bene comune
“Adsum ad operam conferendam, paratus sum contribuere scientia et industria ad prosperitatem communem augendam”. La citazione latina, che tradotta significa “Sono presente per prestare il mio impegno, pronto a contribuire con conoscenza e operosità per accrescere la prosperità comune”, non è soltanto un richiamo al passato, ma un vero e proprio principio ispiratore che guida il nostro agire.
Queste parole racchiudono l’essenza di un impegno collettivo che guarda oltre l’individualismo, per mettere al centro la responsabilità condivisa e la volontà di costruire insieme un futuro migliore. Nella conoscenza e nell’operosità si riconoscono le basi per generare valore, mentre la “prosperità comune” diventa obiettivo e al tempo stesso orizzonte etico.
In un contesto storico in cui le sfide globali chiedono risposte nuove e coraggiose, questo principio si traduce in un appello: ciascuno è chiamato a essere presente, a dare il proprio contributo, a trasformare le proprie capacità in risorsa per la comunità.
La frase latina diventa così un motto che ispira e orienta: un invito costante a unire forze, competenze e passione per il bene comune.