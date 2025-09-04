Nasce sysmag.net: la nuova sfida tech firmata Tublat

È un giorno speciale per il panorama dell’informazione digitale. Dall’iniziativa di Gianluca Iannotta e del team Tublat prende vita sysmag.net, una rivista verticale interamente dedicata al mondo della tecnologia e all’innovazione.

Il nuovo progetto editoriale si propone di raccontare il futuro con passione, semplicità e un approccio diverso dal solito, diventando un punto di riferimento per professionisti, appassionati e curiosi del settore. Non solo cronaca tecnologica, dunque, ma un luogo in cui le idee possano correre veloci quanto i cambiamenti che attraversano il digitale.

Il lancio di sysmag.net coincide con un’altra notizia che sta attirando l’attenzione del web: gli investimenti di Tublat in una CDN proprietaria globale, scelta ambiziosa che porta un’azienda italiana a competere in un campo finora dominato da colossi internazionali.

Come ogni avventura editoriale, anche questa si fonda sulla condivisione: i promotori invitano lettori e community a partecipare con critiche costruttive, spunti e suggerimenti, perché i grandi progetti si costruiscono insieme.

Da parte nostra, un sincero augurio di buon lavoro e un messaggio di sostegno a sysmag.net: che questa nuova voce sappia raccontare l’innovazione con lo stesso coraggio con cui nasce.