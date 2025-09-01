Melicucco, cambio alla guida dell’Istituto Comprensivo: l’Amministrazione ringrazia la dirigente Cannistrà e accoglie la nuova dirigente Panzerà

L’Amministrazione comunale di Melicucco, guidata dal sindaco Francesco Nicolaci e dall’assessore all’Istruzione Andreina Condoluci, ha espresso un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Emanuela Cannistrà, che lascia la guida dell’Istituto Comprensivo dopo anni di intensa attività.

Nel messaggio istituzionale, il Comune ha sottolineato come la dirigente abbia operato con “attenzione, premura e dedizione”, contribuendo in maniera significativa alla crescita dell’offerta formativa ed educativa. La collaborazione instaurata con gli enti locali, e in particolare con l’Amministrazione comunale, è stata definita “proficua e basata su reciproca stima e fiducia”, permettendo di lavorare in sinergia per il bene della comunità scolastica.

La scuola, sotto la sua guida, non si è limitata alla gestione ordinaria ma ha svolto un ruolo da protagonista, promuovendo iniziative capaci di trasmettere ai ragazzi non solo istruzione, ma anche valori civili e umani, indispensabili per formare cittadini attivi e responsabili.

Contestualmente, il Comune ha rivolto un caloroso benvenuto alla nuova dirigente scolastica, Daniela Panzerà, esprimendo fiducia nella continuità del lavoro avviato e nell’apertura a nuovi obiettivi condivisi. L’auspicio dell’Amministrazione è che l’Istituto resti sempre più un punto di riferimento culturale, educativo e sociale per l’intera comunità di Melicucco.