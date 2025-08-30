Perugia. Lorena Paradisi e Luca Giommini festeggiano l’anniversario di matrimonio: “Viva la vita, auguri a noi”

Una giornata speciale per Lorena Paradisi e Luca Giommini, editore radiofonico di Primantennafm, che hanno celebrato con gioia il loro 32esimo anniversario di matrimonio. La coppia, unita da 32 anni da un legame profondo, ha voluto condividere pubblicamente la felicità per questo traguardo, accompagnando il messaggio con il brano simbolico “Viva la vita” di Francesco Gabbani.

“E siamo ancora qua!!! Ne abbiamo fatta di strada… dritta, tortuosa, in salita e in discesa. L’amore e il rispetto sono sempre stati presenti, insieme ai battibecchi che non mancano mai”, ha scritto Lorena Paradisi in un messaggio carico di emozione e autenticità, rivolto al marito Luca.

Un anniversario che diventa così occasione per ripercorrere i momenti vissuti insieme, tra sfide e gioie quotidiane, confermando la solidità di un rapporto che si rinnova giorno dopo giorno. Un esempio di complicità e di affetto che, anche attraverso i piccoli contrasti, ha saputo rafforzarsi con il tempo.

La dedica si è conclusa con un augurio speciale: “Augurissimi a noi ❤️❤️”. Un pensiero che racchiude non solo la celebrazione di un matrimonio, ma soprattutto la consapevolezza che l’amore è fatto di strada percorsa insieme, mano nella mano, affrontando ogni salita e godendo di ogni discesa.