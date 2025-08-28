Il Biscione corona l’investimento in Germania: Berlusconi supera il 58% di ProSiebenSat.1
Il gruppo ceco PPF ha ufficialmente ceduto le sue 36.539.628 azioni di ProSiebenSat.1, pari a circa il 15,68% del capitale del gruppo media tedesco, aderendo all’offerta lanciata da MFE-MediaForEurope, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Contestualmente, PPF ha deciso di smobilitare anche tutti gli altri strumenti finanziari detenuti sulla società.
La mossa segue la conclusione del periodo iniziale di adesione relativo alle due offerte pubbliche concorrenti presentate dai principali soci di ProSiebenSat.1. Grazie a questa operazione, MFE porta la propria partecipazione complessiva a oltre il 58% dei diritti di voto della società tedesca, già detenendo oltre il 43% prima della transazione.
Secondo la nota diffusa, la quota raggiunta è probabilmente sufficiente per garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti di ProSiebenSat.1, consolidando così il controllo del Biscione sul gruppo mediatico tedesco.