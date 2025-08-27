“Primo Passo per Sognare”: Luca Lanni e Giuseppe Santoro accedono alla fase finale

Il contest musicale “Primo Passo per Sognare” entra nella fase finale e tra i protagonisti ci sono due giovani talenti: Luca Lanni e Giuseppe Santoro, che con le loro storie di passione e sacrificio hanno conquistato un posto tra i finalisti.

Luca Lanni, nato a Ceccano (FR) il 28 dicembre 1994, ha una passione innata per la musica che inizia a coltivare a 26 anni, quando si trasferisce a Roma e comincia la sua esperienza come artista di strada. Da lì il suo percorso cresce: dalle esibizioni in strada ai locali romani con serate “open mic”, fino alla scrittura e composizione di brani propri.

Oggi, mentre lavora come venditore Fastweb e condivide un appartamento con tre coinquilini, Luca continua a inseguire il suo sogno. Nel febbraio 2024 ha pubblicato il suo primo singolo, “Via del Pigneto”, un omaggio alla città che lo ha accolto e al quartiere che considera una seconda casa. Per lui arrivare alla fase finale di “Primo Passo per Sognare” è un traguardo che vale quanto una vittoria, oltre che un’occasione per mostrare il suo talento a un pubblico sempre più ampio.

Giuseppe Santoro, nato a Caserta il 19 maggio 2001, ha 24 anni e vive a San Nicola La Strada. Lavora come barista a tempo pieno, ma la sua più grande passione resta la musica. Studia canto moderno dall’età di 15 anni con entusiasmo e dedizione, trovando in questa arte la sua ancora di salvezza nei momenti più difficili: disguidi familiari, rotture sentimentali e sfide personali che non lo hanno mai fermato.

Il suo sogno è fare della musica una parte costante della sua vita e dare sempre il meglio di sé. L’accesso alla fase finale di “Primo Passo per Sognare” rappresenta per lui la prima, grande vittoria di un percorso che guarda con fiducia al futuro.

Due storie diverse, ma unite dalla stessa passione: la musica come forza interiore e come possibilità di riscatto. Con il loro ingresso in finale, Luca Lanni e Giuseppe Santoro diventano esempio concreto di come i sogni possano trasformarsi in realtà con costanza, impegno e coraggio.