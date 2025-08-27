Palma Campania, al via CineCi’ 2025: tra i protagonisti Dora Romano

Il Comune di Palma Campania, in collaborazione con l’associazione Napoli Cultural Classic e le realtà culturali del territorio palmese, annuncia l’edizione 2025 del Premio Festival Corti Cultural Classic – CineCi’ 2025, la grande festa del cinema giovane dedicata agli short movies e al cinema indipendente.

La rassegna, giunta alla sua quindicesima edizione e promossa dal vicesindaco Elvira Franzese, si terrà dall’11 al 13 settembre. Le prime due giornate, ospitate al Teatro Comunale, saranno dedicate alle proiezioni, mentre la serata conclusiva del 13 settembre avrà luogo nello storico Palazzo Aragonese di Palma Campania. L’evento sarà diretto artisticamente dal regista Massimo Andrei, con la direzione di produzione del maestro Lorenzo Maffia.

Il festival, nato con l’intento di valorizzare la creatività cinematografica internazionale, propone una selezione di opere provenienti da oltre 600 film italiani e stranieri, tutti legati, direttamente o indirettamente, al tema del cibo come chiave di racconto culturale e antropologico.

Tra i nomi di spicco di questa edizione figura Dora Romano, candidata come Miglior Attrice Protagonista per il cortometraggio L’ultima festa, accanto a interpreti come Sara Penelope Robin, Chaeyun Lee e Lucia Zotti. La pellicola, prodotta da Movie Factory e già presentata in prestigiosi festival, racconta un intenso viaggio emotivo tra memoria, legami familiari e rinascita. Romano, attrice apprezzata in teatro, cinema e televisione, conferma così la sua versatilità artistica e il legame profondo con il cinema d’autore.

La giuria, presieduta da Massimo Andrei e composta da Giancarlo Germino, Lorenzo Maffia e Carmine Ardolino, decreterà i vincitori delle diverse categorie: dalla miglior regia alla fotografia, dalla sceneggiatura alle interpretazioni attoriali.

Negli anni il premio ha visto salire sul palco grandi nomi del cinema e del teatro italiano come Lunetta Savino, Marisa Laurito, Lello Arena, Cristina Donadio, Vanessa Scalera, Isa Danieli e Marina Confalone.

Con CineCi’ 2025, Palma Campania si conferma capitale del cinema indipendente, offrendo spazio ai giovani talenti e ospitando interpreti affermati come Dora Romano, il cui nome aggiunge ulteriore prestigio a un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e qualità artistica.