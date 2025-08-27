Carinola. Premio Prof. Giuseppe Moscati: Menzione d’Onore a Paolo Fedele per il contributo alla sicurezza marittima

Nell’ambito della XXXVIII edizione del Premio Prof. Giuseppe Moscati, l’Ente di Formazione Ricerca e Studi sulla Pace Jus et Pax “S. e M. Sera” ha conferito la propria Menzione d’Onore al Sig. S.T.V. (CP) Paolo Fedele.

Il riconoscimento, previsto per la cerimonia del 26 ottobre 2025 presso il Monumentale Convento di S. Francesco a Carinola (CE), premia il significativo contributo di Fedele nella tutela dei diritti e delle esigenze di chi indossa la divisa, operando in un contesto complesso e strategico per la sicurezza marittima del Paese.

La cerimonia di consegna si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà un momento istituzionale e simbolico, volto a sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal destinatario e a rafforzare l’impegno comune per una società più giusta e pacifica.