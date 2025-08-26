Don Matteo 15: al via le riprese a Spoleto dall’8 settembre

Ripartono le riprese della quindicesima stagione di Don Matteo. Da lunedì 8 settembre a sabato 4 ottobre il cast e la troupe della celebre fiction di Rai1, prodotta da Lux Vide del gruppo Fremantle, torneranno a girare tra le strade e le piazze della città umbra.

Dopo alcune settimane di lavorazione a Formello, la produzione si sposta nuovamente a Spoleto, che da anni fa da cornice alle indagini e alle avventure del sacerdote detective. Le prime riprese saranno dirette da Alexis Sweet, regista britannico che ha già firmato diversi episodi a partire dall’undicesima stagione.

Saranno girate dieci puntate, previste in onda nei primi mesi del 2026, che vedranno ancora protagonista Raoul Bova nei panni di don Massimo, subentrato a Terence Hill dopo tredici stagioni. Confermati i volti storici della serie: Nino Frassica (maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo).

Tra le novità del nuovo capitolo anche la presenza di Valeria Fabrizi, amata dal pubblico per il ruolo di suor Costanza in Che Dio ci aiuti, e un’inedita partecipazione di Diletta Leotta.

La troupe tornerà poi a novembre per un secondo blocco di lavorazioni, consolidando la tradizione che vede Spoleto protagonista della fiction per la settima stagione consecutiva.