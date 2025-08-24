Spello. Muore a 54 anni il folignate Giuseppe Soli, vittima di un incidente in moto a Visso

Un nuovo dramma sulle strade umbre ha scosso la comunità di Spello. Giuseppe Soli, 54 anni, molto conosciuto nella cittadina dove risiedeva, ha perso la vita lungo la strada provinciale 209 Valnerina, all’altezza di Visso.

In base alle ricostruzioni, il motociclista stava viaggiando in direzione Preci quando, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada andando a impattare contro una colonna di cemento di una galleria. Non risultano altri mezzi coinvolti. L’ipotesi più probabile è che Giuseppe Soli abbia perso il controllo della moto a causa dell’asfalto reso insidioso dalla pioggia.

A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, ma i tentativi di soccorso da parte della Croce Rossa di Visso si sono rivelati purtroppo vani. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito.

Nato a Foligno, Giuseppe Soli aveva da poco compiuto 54 anni, lo scorso 7 maggio. Lascia due figlie, già provate dalla scomparsa della madre Katiuscia, strappata anni fa da un male incurabile.

La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria, che deciderà se disporre ulteriori esami prima della restituzione ai familiari per l’ultimo saluto.

Alla famiglia di Giuseppe giungano le più sentite condoglianze.