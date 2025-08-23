Putin: “Incontro con Trump positivo, riprenderanno le relazioni tra Russia e Usa”

L’incontro con il presidente statunitense Donald Trump in Alaska “è stato positivo, significativo e sincero”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un confronto con i lavoratori delle aziende nucleari e gli scienziati a Sarov, sede del Centro nucleare federale, come riferisce l’agenzia di stampa russa Tass.

Il leader del Cremlino ha espresso fiducia nelle capacità del presidente americano, sottolineando che “le qualità di leadership di Trump sono una buona garanzia del fatto che le relazioni con gli Stati Uniti riprenderanno”. Putin ha aggiunto che l’ascesa politica di Trump “segna la luce alla fine del tunnel per i legami tra Russia e Stati Uniti”, ribadendo l’attesa di Mosca di “ripristinare completamente le relazioni con Washington”.

Le dichiarazioni di Putin arrivano in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi restano segnati da tensioni internazionali, ma lasciano intravedere la volontà di un dialogo che, secondo il Cremlino, potrebbe aprire una nuova fase nei rapporti bilaterali.