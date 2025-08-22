Etna in scena: un successo che ha superato le aspettative

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Quest’anno è un vero record di presenze, per questa rassegna che, da oltre vent’anni, porta musica, teatro, danza e comicità alle pendici del vulcano.

“Siamo molto orgogliosi del risultato di Etna in Scena quest’anno: è stato un successo che ha coinvolto l’intera comunità, portando a Zafferana migliaia di persone da tutta la Sicilia e anche da fuori regione.” – ha affermato il Vicesindaco Assessore al Turismo e Spettacolo Salvatore Coco – Si è registrato, al “Teatro Falcone Borsellino”, il sold out in concerti molto attesi, come quello con Cristiano De André, Afterhours Manuel Agnelli e Nek. Questo ha significato non solo cultura e musica di qualità, ma anche un’importante ricaduta economica per le attività locali: e ricettive. Un ringraziamento va al pubblico, agli operatori culturali, agli sponsor e ovviamente all’Amministrazione comunale, che ha creduto in questa visione. Comprendiamo che eventi di questa portata, possano generare qualche disagio temporaneo. Siamo già al lavoro per migliorare ulteriormente la gestione logistica e la comunicazione con i residenti.”

La rassegna “Etna in Scena“, assolutamente perla dell’Estate Zafferanese, è stata un vero successo per Zafferana Etnea, non solo per gli spettacoli di alta qualità che hanno emozionato il pubblico, ma anche per i benefici economici diretti e indiretti che ha portato alla città. Ogni euro investito ha generato ricadute concrete: turismo, visibilità e vivacità commerciale, generando ricadute concrete per l’economia locale. La rassegna ha attirato pubblico da tutta la Sicilia e non solo, aumentando la presenza di visitatori in città, promuovendo la città come destinazione culturale e turistica.

“Ci impegniamo – conclude Coco – affinché ogni edizione sia sempre più ricca per tutti. Anche quest’anno, infatti, sono stati previsti eventi gratuiti nei nostri centri storici, comprese le frazioni. Siamo aperti al dialogo e pronti a raccogliere ogni suggerimento costruttivo per fare ancora meglio in futuro.”