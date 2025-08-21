Massimo Martire, volto “social” di Canale Italia, nominato Socio Onorario e Testimonial dell’Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF”

L’Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF” ha conferito al Direttore di Canale Italia, Massimo Martire, il titolo di Socio Onorario e Testimonial, riconoscendone il prezioso impegno nel campo dell’informazione, svolto con professionalità, passione e coraggio, al servizio della verità, della cultura e della pace.

La consegna della pergamena di riconoscimento avverrà il 30 settembre 2025 a Vibo Valentia, presso il Liceo Capialbi (dirigente Ing. Antonello Scalamandrè), in occasione della presentazione del documentario “L’anima dimenticata di Cipro”, opera che rappresenta un forte messaggio di sensibilità, memoria storica e ricerca di dialogo tra i popoli.

Il conferimento è stato condiviso e sottoscritto da numerose testate giornalistiche nazionali e internazionali, che hanno inteso esprimere vicinanza e sostegno a un giornalismo libero, autentico e impegnato:

La Prima Pagina, Conosci Milano, Conosci Roma, Europa nel Mondo, Belli e in Salute, Uno Sguardo su Torino, Conosci Genova, Conosci Bologna, Firenze Ora, Italo Canadesi, Wonderful English (testate giornalistiche del gruppo Quotidiano La Prima Pagina, editore Antonio Nesci).

Calabria Diretta News – Diretta da Francesco Mannarino

Conservare.it e Festivaldegliorti.it – blogger, autore e fondatore del sito tulliofiore.it

Puglia 24 – Alessandro Nardelli, direttore editoriale, responsabile e conduttore televisivo

Gravità-Zero.it e Interiorissimi.it – Claudio Pasqua, esperto di comunicazione digitale e direttore di Interiorissimi

L’Associazione “Rachele Nardo LLFF” sottolinea come il riconoscimento a Massimo Martire non rappresenti soltanto un premio personale, ma anche un segno di gratitudine verso chi, attraverso la comunicazione e i nuovi linguaggi “social”, contribuisce a costruire un mondo più consapevole e più giusto.

Per informazioni e contatti:

Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF”

Presidente: Domenico Nardo

Mail: [email protected]

PEC: [email protected]

Sito web: www.rachelenardo.it

Facebook: Associazione Culturale Rachele Nardo LLFF