Incendio a Ventotene, intervento notturno dei Vigili del Fuoco da Ponza

Nella notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco di Ponza sono stati impegnati in un delicato intervento sull’isola di Ventotene per un incendio di vegetazione divampato in località Cala Battaglia.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione: il personale dei Vigili del Fuoco, attivo sull’isola di Ponza nell’ambito della convenzione AIB 2025 con la Regione Lazio, è stato trasferito a Ventotene grazie a una motovedetta messa a disposizione dalla Capitaneria di Porto. Una volta sbarcati, gli operatori sono stati accompagnati sul luogo dell’incendio con i mezzi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Sul posto erano già in azione due fuoristrada antincendio della Protezione Civile locale. L’intervento congiunto ha consentito di circoscrivere le fiamme e di procedere a un’accurata bonifica dell’area, mettendo in sicurezza la zona.

Alle prime luci dell’alba, il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Ciampino ha effettuato un sorvolo con l’elicottero Drago VF 162 per verificare l’assenza di nuovi focolai.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.