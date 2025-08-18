Perugia. Incidente stradale nei pressi della galleria Kennedy, conducente estratto dai Vigili del fuoco

Oggi, 18 agosto, intorno alle ore 16:00, si è verificato un incidente stradale in prossimità della galleria Kennedy a Perugia.

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Corso Cavour è prontamente intervenuta per prestare soccorso al conducente di un’autovettura coinvolta. L’uomo, rimasto bloccato all’interno del veicolo, è stato estratto e affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento.