Dora Romano ricorda Alvaro Piccardi: “Un maestro indimenticabile”

Un ricordo commosso e pieno di gratitudine arriva dall’attrice Dora Romano, che sui social ha voluto rendere omaggio ad Alvaro Piccardi, figura centrale della scena teatrale italiana e maestro indiscusso di intere generazioni di artisti.

«Un maestro, il nostro maestro durante gli anni eroici della Bottega Teatrale di Firenze, insieme a Vittorio Gassman. Quanta storia, quanti insegnamenti, quanta gratitudine. Grazie Alvaro, non ti dimenticherò mai», ha scritto Romano.

La Bottega Teatrale di Firenze, fondata e diretta da Gassman, è stata un laboratorio formativo di altissimo livello che ha contribuito a scrivere pagine fondamentali del teatro italiano. In quel contesto, Piccardi ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per attori e allievi, trasmettendo passione, disciplina e amore per la scena.

Il ricordo di Dora Romano si aggiunge a quello di tanti altri protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno voluto sottolineare l’importanza di Piccardi come uomo e come artista, capace di lasciare un segno indelebile nella storia culturale del Paese.