Dalla Calabria a Philadelphia: il viaggio scientifico di Adele Cinquegrana

Prestigioso riconoscimento per Adele Cinquegrana, giovane ricercatrice impegnata nello studio di tesi dedicate alla prevenzione del tumore al colon e ai piani alimentari per pazienti oncologici. I suoi lavori sono stati premiati in occasione della prima edizione internazionale di Francavilla Angitola – Città del Drago, manifestazione che ha posto al centro il valore della ricerca e della cultura scientifica.

Nel corso dell’evento, Cinquegrana ha avuto modo di approfondire i suoi studi legati alla dieta mediterranea di riferimento della Città di Nicotera, modello riconosciuto a livello mondiale per i suoi effetti benefici sulla salute. Proprio su questo tema è stata ospite in diretta su Canale Italia, intervistata dal giornalista e documentarista Massimo Martire. L’intervento ha riscosso grande attenzione di pubblico, confermando l’interesse crescente verso la prevenzione oncologica attraverso la corretta alimentazione.

Il percorso di Adele Cinquegrana non si ferma qui: il prossimo autunno sarà infatti a Philadelphia per un importante tirocinio al fianco dell’illustre professore Domenico Praticò, figura di spicco nella ricerca scientifica internazionale.

Un traguardo che conferma la qualità delle sue ricerche e che porta alto il nome della Calabria nel panorama della medicina preventiva e della nutrizione clinica.