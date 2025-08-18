Cuneo: causa un incidente e tenta la fuga, arrestato giovane ubriaco

Un grave episodio di guida in stato di ebbrezza si è verificato nella mattinata di sabato 16 agosto in via Villafalletto. Un giovane conducente, alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge, ha provocato un incidente impattando contro un autocarro della nettezza urbana.

Dopo il sinistro, il conducente si è dato alla fuga senza fornire le proprie generalità. La Polizia Locale è intervenuta rapidamente e ha intercettato l’uomo, ma al momento del controllo il giovane ha opposto resistenza, tentando persino di investire gli agenti.

Ne è nato un inseguimento durato circa dieci minuti, al termine del quale il fuggitivo, classe 1991, è stato bloccato e arrestato. Gli accertamenti successivi hanno confermato un tasso alcolemico superiore di tre volte al limite legale.

Il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Cuneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.