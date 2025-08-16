Trump a Zelensky: “Meglio un accordo globale che un cessate il fuoco”

Donald Trump, in una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader della Nato, ha affermato che Vladimir Putin non sarebbe interessato a un cessate il fuoco ma a un accordo complessivo per chiudere la guerra in Ucraina. La notizia è stata diffusa su X dal giornalista di Axios Barak Ravid, che cita una fonte presente alla conversazione.

Secondo quanto riportato, Trump avrebbe detto: “Penso che un accordo di pace rapido sia meglio di un cessate il fuoco”. La stessa fonte ha descritto le chiamate con Zelensky e con i vertici Nato come “non facili”.

Il presidente ucraino ha confermato i contenuti della conversazione con il presidente Usa: “È importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per assicurare solide garanzie di sicurezza insieme all’America. Abbiamo discusso dei segnali positivi provenienti da Washington in merito alla partecipazione alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando”, ha scritto Zelensky sui social.

Il colloquio arriva a poche ore dall’incontro in Alaska tra Trump e Putin, durante il quale – secondo lo stesso leader americano – si è discusso della sicurezza dell’Ucraina, “ma non sotto l’ombrello della Nato”, precisando che “è l’Europa che dovrà prendere la guida”.

Zelensky ha ribadito la disponibilità di Kiev a lavorare con “il massimo impegno per raggiungere la pace”, aggiungendo di essere stato informato da Trump sui punti principali del vertice con il presidente russo. “È importante che la forza dell’America abbia un impatto sull’evoluzione della situazione”, ha scritto.

Il leader ucraino ha infine annunciato un imminente incontro con Trump a Washington: “Lunedì incontrerò il Presidente Trump per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Sosteniamo la proposta del Presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e un formato trilaterale è adatto a questo scopo”.