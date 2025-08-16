MeSSAC 2025, il professor Paolo Carbone (UniPg) commenta l’appuntamento scientifico di Hangzhou

In vista di MeSSAC 2025, il grande congresso internazionale dedicato alla scienza della misura e ai sistemi sensoriali che si terrà dal 17 al 20 agosto 2025 presso la Beihang University di Hangzhou (Cina), arriva anche il commento social del professor Paolo Carbone dell’Università degli Studi di Perugia, tra i protagonisti della comunità scientifica internazionale nel campo della metrologia.

La conferenza – Measurement, Sensing and Sensors Across the Continents (MeSSAC) – rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale per studiosi, ricercatori e imprese impegnati nello sviluppo di strumenti, metodologie e applicazioni legate alla misura. Il cuore dell’evento sarà l’interdisciplinarità: dalle scienze chimiche all’ingegneria, dalla fisica alla medicina, dall’alimentare all’aerospazio, con particolare attenzione alle nuove sfide della sostenibilità e della digitalizzazione.

L’edizione 2025 metterà al centro temi cruciali come i sensori e le misurazioni per le batterie, le celle a combustibile e i sistemi di stoccaggio dell’energia, la sicurezza dei processi industriali, la robotica e i veicoli autonomi, la decarbonizzazione, la sanità, l’industria 4.0 e l’intelligenza artificiale applicata alle tecniche di misura.

Il programma prevede relazioni plenarie, sessioni speciali, tutorial, esposizioni industriali e visite ai laboratori di ricerca più avanzati della Beihang University. Non mancheranno momenti di confronto diretto con i direttori delle principali riviste scientifiche del settore ed opportunità di pubblicazione su Measurement, Measurement: Sensors, Measurement: Energy e Measurement: Food.

“MeSSAC è un evento unico nel suo genere perché permette di mettere in rete esperienze diverse e di confrontarsi su ciò che oggi è ancora impossibile misurare. È questo lo stimolo più grande: spingere la scienza della misura oltre i suoi attuali confini” – ha dichiarato il professor Carbone.

Un’occasione, dunque, non solo per discutere risultati scientifici di frontiera, ma anche per favorire la nascita di collaborazioni, partenariati e nuove idee capaci di guidare il futuro della ricerca e dell’innovazione industriale a livello globale.

Il Prof. Carbone sui social scrive: In preparazione di MeSSAC 2025 in Hangzhou …. E abbina questa immagine che va oltre il momento scientifico e parla di cultura gastronomica e scambi culturali.