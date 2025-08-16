Amantea, fulmine colpisce una palma a Campora San Giovanni: incendio domato dalla pioggia

di Claudio Castiglione *

Nel pomeriggio di oggi un violento temporale si è abbattuto su Campora San Giovanni, frazione del comune di Amantea, portando con sé forti piogge e scariche elettriche. Durante il fenomeno atmosferico, un fulmine ha colpito in pieno una palma situata in un’area abitata, provocando una fiammata improvvisa e ben visibile anche a distanza.

Attimi di apprensione tra i residenti, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme, divampate immediatamente dopo l’impatto, sono state spente in pochi minuti dalla pioggia battente che ha accompagnato il temporale, evitando così conseguenze più gravi o il rischio di propagazione.

Non si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, poiché l’incendio si è estinto da solo grazie alle condizioni meteorologiche. L’episodio resta comunque a testimonianza della violenza dei fenomeni temporaleschi che, in questa stagione, possono verificarsi in modo improvviso e con effetti potenzialmente pericolosi.

* Riceviamo e pubblichiamo (anche la foto è di proprietà dell’autore)