L’Italia piange Pippo Baudo, il Signore della televisione

Si è spento questa sera a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, uno dei protagonisti assoluti della storia della televisione italiana. La notizia è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. Con lui se ne va un volto che, più di ogni altro, ha saputo incarnare lo spirito della tv popolare, capace di unire il Paese davanti allo schermo.

Una vita in prima serata

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Giuseppe Baudo – per tutti semplicemente “Pippo” – ha attraversato oltre sessant’anni di televisione, legando il suo nome ad alcuni dei programmi più amati di sempre.

Dopo gli esordi con Settevoci (1966-70), conquistò la ribalta con Canzonissima (1972-73). Negli anni Ottanta divenne il volto per eccellenza del varietà, guidando trasmissioni entrate nella memoria collettiva come Domenica In (1979-85, 1991-92), Fantastico (1984-86, 1990), Serata d’onore (1983, 1986) e, soprattutto, il Festival di Sanremo, che condusse in tredici edizioni tra il 1968 e il 2008.

Dal 1987 al 1988 fu direttore artistico di Canale 5, per poi tornare in Rai, dove diede vita a programmi di grande successo come Gran Premio (1990), Varietà (1991), Luna Park (1994-96), Papaveri e papere (1995) e Mille lire al mese (1996). Non solo conduttore: Baudo fu anche direttore artistico (1989-97) e presidente (dal 2000) del Teatro Stabile di Catania, oltre che direttore artistico della Rai dal 1994 fino alle dimissioni nel 1996.

La seconda vita televisiva

Negli anni Duemila continuò a essere protagonista con trasmissioni come Novecento (1999-2000), Passo doppio (2001), Il Castello (2002-03) e una nuova lunga stagione di Domenica In (2005-10). Nel 2012 firmò anche il programma Il viaggio, che riportò in prima serata il racconto del Paese attraverso la sua voce inconfondibile.

Nel 2018 pubblicò con Paolo Conti l’autobiografia Ecco a voi. Una storia italiana, un ritratto sincero e ironico di oltre mezzo secolo di televisione. Tre anni dopo, nel 2021, il Presidente della Repubblica lo insignì del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, massimo riconoscimento civile.

L’eredità di un gigante

Con la scomparsa di Pippo Baudo si chiude un’epoca. L’uomo che salutava con il suo inconfondibile “l’ho inventato io” ha saputo dare alla televisione un’anima popolare e colta insieme, facendo compagnia a milioni di italiani.

Un pilastro della cultura nazionale, un interprete unico della tv come specchio del Paese, un maestro che resterà nella memoria collettiva come il più grande showman della storia italiana.

Addio a Pippo Baudo, il ricordo di Alessandro Nardelli: “Un pezzo di cultura popolare che resterà per sempre”

“Se ne va Pippo Baudo, colui che forse più di chiunque altro ha incarnato lo showman completo. Una carriera lunga una vita, tredici Festival di Sanremo e decine di programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un pezzo di cultura popolare che resterà per sempre”.

Così Alessandro Nardelli, giornalista di Inpuglia24, ha voluto ricordare il grande conduttore siciliano, scomparso all’età di 89 anni. Baudo è stato uno dei volti più amati e longevi della televisione italiana, capace di unire generazioni e di lasciare un segno indelebile nello spettacolo e nella cultura popolare del Paese.

Il ricordo commosso di Salvo La Rosa per Pippo Baudo: “Sei stato come un secondo padre”

Il mondo della televisione piange Pippo Baudo e tra i messaggi di cordoglio più intensi c’è quello di Salvo La Rosa, conduttore e volto storico dello spettacolo in Sicilia, che sui social ha voluto affidare il suo ricordo personale.

«Ciao Pippo, amico e maestro – scrive La Rosa – il dolore è enorme e non ci sono parole per raccontarlo, solo lacrime e tantissimi ricordi meravigliosi che adesso affollano la mia mente, il mio cuore e la mia anima».

La Rosa ha definito Baudo «come un secondo padre», sottolineando quanto abbia inciso nella sua vita professionale e personale: «Non dimenticherò mai i tuoi insegnamenti, il tuo affetto, i tuoi consigli e le tue parole sempre colte e dolci».

Un legame forte nato all’inizio degli anni Novanta, quando il giovane conduttore salì per la prima volta su un palco accanto al presentatore di Militello, in occasione di un evento alla Villa Bellini di Catania.

«Ti voglio ricordare così, sorridente – conclude La Rosa –. Pippo mio ti abbraccio fortissimo».

Un omaggio carico di affetto che testimonia ancora una volta quanto profonda sia stata l’impronta lasciata da Pippo Baudo, non solo nella storia della televisione italiana, ma anche nella vita di chi lo ha conosciuto e considerato un vero maestro.

Sicilia 242 ricorda Pippo Baudo: addio al Signore della televisione italiana

Si è spento a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Icona di intrattenimento e volto simbolo della Rai, Baudo ha accompagnato per oltre mezzo secolo generazioni di spettatori con il suo talento inesauribile e il suo stile inconfondibile.

Sicilia 242, emittente nazionale sul canale 242 e disponibile anche tramite app Sicilia 24, si unisce al cordoglio nazionale per la scomparsa di un maestro che ha segnato la storia del piccolo schermo.

Con programmi diventati cult e una straordinaria capacità di scoprire nuovi talenti, Baudo resterà per sempre il “signore della tv”. Il suo ricordo vive oggi nell’affetto del pubblico e nelle parole di chi lo ha amato: “Ciao Pippo ♥️”.

Piero Muscari: “Addio a Pippo Baudo, il vero Maestro della televisione”

Si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, spentosi a Roma all’età di 89 anni. Tra i ricordi più intensi, quello di Piero Muscari, che ha voluto dedicare un pensiero speciale al Maestro della televisione italiana.

«Ho sempre fatto distinzione tra “presentatore” e chi invece umilia questo mestiere, che rasenta l’arte – scrive Muscari –. Pippo era il mestiere stesso: voce credibile, autentica, mai imitazione di niente e nessuno».

Un omaggio che mette in risalto la grandezza di Baudo e la differenza rispetto a un panorama televisivo spesso affidato, secondo Muscari, «a chi non ha rispetto né talento, con la complicità di editori senza scrupoli».

«Pippo – continua – aveva l’istinto, la presenza, la grazia. Ha lasciato un segno indelebile nella televisione italiana. È stato accantonato troppo presto, perché era un uomo libero. E la libertà, unita al talento, fa paura».

Un ricordo intriso di ammirazione e riconoscenza, che si conclude con parole di grande commozione: «Ogni volta che vi chiederete chi sia un vero presentatore, chi sappia guidare, emozionare e costruire, pensate a lui. Guardando Pippo Baudo capite non solo come si fa questo mestiere, ma anche come si trova la propria voce. Sei stato il più grande. Il mio vero Maestro».

Paoletti: Addio a Pippo Baudo, il sabato sera perde il suo monumento

Si spegne un’icona della televisione italiana: Pippo Baudo, protagonista indiscusso del sabato sera, lascia un vuoto incolmabile per intere generazioni cresciute negli anni ‘80. Tra i tanti messaggi di cordoglio, Daniele Paoletti ricorda: “Eri il sabato sera. Se ne va un monumento per chi è cresciuto negli anni ‘80 come me. Ciao Pippo”.

Il suo stile unico e la sua capacità di accompagnare la cultura e l’intrattenimento italiano hanno segnato un’epoca, rendendolo un simbolo di talento e professionalità senza tempo.

Scomparsa di Pippo Baudo, il ricordo di Nello Musumeci

La scomparsa di Pippo Baudo lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. Lo ricorda con commozione Nello Musumeci: «L’Italia perde uno dei suoi migliori uomini di spettacolo, preparato, elegante, creativo. Io perdo un amico sincero, un compaesano che è stato forza e orgoglio della nostra Militello. Un pezzo di storia italiana che se ne va».

Meloni ricorda Pippo Baudo: “Grazie di tutto”

“Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto.” Così Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ricorda il Maestro scomparso, sottolineando il contributo unico che Baudo ha dato alla cultura e all’intrattenimento del Paese.

Massimo Giletti ricorda Pippo Baudo: “Come Maradona e Pelé della televisione”

In un toccante omaggio, Massimo Giletti ha ricordato Pippo Baudo, recentemente scomparso: “Ci sono quelli che fanno i programmi e quelli che hanno inventato la tv. Baudo e Arbore sono come parlare di Maradona e Pelé. Ogni epoca ha la sua personalità, ma loro sono in un Olimpo”.

Il noto conduttore ha aggiunto un ringraziamento personale: “Grazie per tutto quello che mi hai insegnato”.

Con queste parole, Giletti sottolinea l’immensa influenza di Baudo sulla televisione italiana e sul percorso professionale di intere generazioni di giornalisti e conduttori.

Gianni Morandi ricorda Pippo Baudo: “Un maestro e un amico”

“Sono molto addolorato. Se n’è andato Pippo Baudo. Ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per 60 anni e più”. Così Gianni Morandi, attraverso un messaggio sui social, rende omaggio al grande conduttore televisivo scomparso.

“Un maestro, un musicista, un conduttore, uno straordinario organizzatore di spettacoli come il Festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico… – scrive Morandi – Io, personalmente, gli devo molto. Mi aiutò a superare il mio periodo di crisi, agli inizi degli anni ’80, con i suoi preziosi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni. Grazie Pippo, per quello che hai fatto per me e per la tua amicizia. Ti vorrò sempre bene”.

Il messaggio si conclude con l’hashtag #pippobaudo, segno della profonda stima e affetto che Morandi nutriva per uno dei volti più amati della televisione italiana.

Matteo Salvini ricorda Pippo Baudo

Matteo Salvini ha voluto salutare con affetto Pippo Baudo, recentemente scomparso: “Buon viaggio caro Pippo, amico di tante serate per noi un po’… avanti con gli anni 🙏🏻”. Un pensiero che sottolinea il legame tra il leader politico e il celebre volto della televisione italiana, simbolo di intere generazioni.

Salvo Sottile ricorda Pippo Baudo

Ciao Pippo, sei stato un amico e un maestro. Così Salvo Sottile ricorda il grande conduttore televisivo scomparso: “L’unico grande signore della tv. Non dimenticherò mai i tuoi consigli, la tua attenzione al dettaglio, l’affetto e la cura che hai dedicato a me che ero un ragazzino, non ero nessuno. Sei il numero uno e lo sei stato fino alla fine. Con la Sicilia nel sangue, mi mancherai”.

Marco Squarta ricorda Pippo Baudo: “Se ne va un pezzo dell’Italia che ci manca”

Se ne va Pippo Baudo, e con lui un pezzo di quell’Italia “bellissima, semplice e spensierata” che oggi, sottolinea Marco Squarta, manca terribilmente. Nato nel 1979, Squarta racconta la sua infanzia segnata dalla televisione vera, quella che univa nonni, genitori e figli davanti allo stesso schermo.

“Le serate passate con i miei nonni avevano sempre la stessa cornice: i suoi Sanremo, le domeniche con ‘Domenica In’, i sabati sera di ‘Fantastico’, i sorrisi leggeri di ‘Luna Park’”, scrive. “Erano momenti che non erano solo spettacolo, ma veri riti collettivi”.

Per Squarta, Baudo non era solo un mito o una leggenda, ma parte della vita quotidiana: il volto familiare che accompagnava le famiglie italiane, il conduttore capace di scoprire talenti e dare loro spazio, da Lorella Cuccarini a Heather Parisi, da Laura Pausini ad Andrea Bocelli.

“E insieme a lui, in quegli anni, c’erano i sorrisi e la grazia di Raffaella Carrà, la solarità di Fabrizio Frizzi, la simpatia di Corrado, la professionalità di Maurizio Costanzo, la delicatezza di Mike Bongiorno. Un mosaico di volti che hanno costruito non solo la televisione, ma anche l’immaginario collettivo di un Paese più unito, più spensierato, più autentico”.

Oggi, conclude Squarta, non si perde soltanto un grande conduttore, ma si allontana sempre di più quell’Italia vera, sorridente e capace di emozionarsi insieme davanti a uno schermo. “Grazie Pippo, grazie a tutti voi. Avete regalato all’Italia la sua stagione più bella. Una stagione che oggi ci manca terribilmente”.