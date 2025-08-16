Il ricordo di Vittoria De Caria per il figlio Gianluca e per tutti i giovani andati via troppo presto

di Vittoria De Caria *

Ferragosto in Cielo e in Terra

Un Ferragosto sospeso tra cielo e terra, tra nostalgia e speranza. Con parole cariche di amore e delicatezza, Vittoria De Caria ha affidato ai social un pensiero speciale per il figlio Gianluca e per tutti i ragazzi che hanno lasciato questa vita troppo presto.

«Buon Ferragosto a tutti voi – scrive – e… curiosità di madre che ha un pezzo di cuore in Cielo: cosa faranno oggi i nostri ragazzi? Sicuramente saranno vicini a noi con una farfalla, un soffio di vento in faccia, una piuma, un cuore».

Il ricordo prende forma in un’immagine luminosa: Gianluca insieme alla sua ragazza, sorridenti e spensierati, nella località “Paradiso del sub”. Le onde del mare che diventano gioco, le risate che si trasformano in corona, la vita abbracciata con gioia, anche se breve.

«Ecco, questo è il Ferragosto del mio Gianluca – confida De Caria – ed è il suo breve ritorno attraverso gli occhi di una madre che vive di ricordi, ma anche della certezza della vita eterna».

Un messaggio che si apre a tutte le madri, a tutte le famiglie che in questo giorno di festa avvertono ancora più forte la nostalgia: «Buon Ferragosto a tutti i giovani andati via anzitempo, alle loro madri che oggi, sicuramente, soffriranno di nostalgia. Vi invito ad alzare gli occhi al Cielo e inviare con il pensiero il nostro amore che mai morirà».

* Riceviamo e pubblichiamo