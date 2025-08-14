Politicamente Scorretto si prende una pausa per Ferragosto e annuncia tre appuntamenti speciali con ospiti di prestigio

Dopo il successo della serata dedicata al Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago, il programma “Politicamente Scorretto” si concede una breve pausa in occasione della settimana di Ferragosto. La trasmissione tornerà in onda su Radio Onda Verde e sui social con un calendario ricco di novità e ospiti di primo piano, pronti a offrire al pubblico contenuti esclusivi.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 19 agosto, con un’edizione straordinaria in onda dalle 17:00 alle 18:00. Protagonista sarà Paolo Totti, flautista di fama internazionale e direttore d’orchestra, laureato con il massimo dei voti sia al Conservatorio di Santa Cecilia che in Filosofia alla Sapienza. Fondatore e direttore stabile dell’orchestra I Flauti di Toscanini, Totti ha diretto oltre 200 concerti e inciso sei CD con brani in prima assoluta e arrangiamenti originali per ensemble di flauti. Tra le sue recenti esibizioni, il concerto del 2 maggio 2025 a Vibo Valentia con un’orchestra di 80 flauti dedicata a Rachele Nardo e la direzione a Varsavia di un ensemble di 60 flautisti per i Warsaw Flute Workshops.

Si prosegue mercoledì 20 agosto dalle 14:30 alle 15:30 con Francesco Cataldo Verrina, (nella foto di copertina) critico musicale e musicista jazz, considerato tra i più attenti conoscitori della cultura afro-americana. Direttore editoriale del web magazine Doppio Jazz e critico per Il Giornale dell’Umbria, conduce il programma radiofonico Solo Vinile su Primantenna FM con lo pseudonimo Bounty Miller. La sua attività si distingue per la valorizzazione del jazz italiano e internazionale, attraverso articoli, interviste e approfondimenti.

Infine, mercoledì 27 agosto dalle 14:30 alle 15:30 sarà la volta di Antonio Nesci, editore e fondatore del gruppo editoriale La Prima Pagina. Punto di riferimento nell’informazione digitale e nella promozione culturale, Nesci ha ricevuto nell’agosto 2025 il Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago, con il titolo di Ambasciatore del Drago per il suo impegno a favore di un’informazione libera e plurale. Un riconoscimento che ha voluto dedicare a Rosamaria Greco e condividere con tutti i redattori del suo network. In studio dialogherà con lui anche Rino Logiacco.

La redazione di Politicamente Scorretto ricorda che eventuali variazioni e aggiunte al programma saranno comunicate tempestivamente e rivolge a tutti gli ascoltatori l’augurio di un sereno Ferragosto.

In alto Rino Logiacco, in basso Antonio Nesci e Domenico Nardo