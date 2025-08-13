Se solo sapessi quanto sia importante la tua presenza nella mia vita e quanto sia bello per me poterti condividere con i miei pensieri, con le cose che sono lì e fanno male, per avere un po’ di sollievo, perché si quieta quel vento che mi trascina via.

Vorrei che ci fosse un “ domani “ una meta da raggiungere non so come, ma vorrei che ci fosse come c’è il mare che si muove e tutto modifica, tutto cambia, e per ogni mare che sognerò ce ne fosse un altro e un altro ancora.

Ma soprattutto vorrei trovarti nella mia “alba“ !

Vorrei che Tu fossi li ad attendermi con il tuo sorriso, con la tua leggerezza, con quegli occhi che fanno rimanere solamente a guardarli.

E invece io scappo, fuggo via, perché sono quel granello di sabbia che ogni sera nel chiaro di luna aspetta una carezza, e poi un’altra, un’altra ancora.

Tu intanto immagina a quanto sarebbe bello che tu mi trovassi, mi vedessi arrivare da un altro mare ancora più grande di questo che mi attende.

E tu aspettami.

Non importa quanto, ma sono sicuro che insieme tutto sarebbe più bello.

Tu aspettami in mezzo a questo silenzio che pesa sugli occhi, aspettami.

Sono andato via da me stesso tanto tempo fa, nella mia testa c’era tanto silenzio, che la vita mi passava accanto come un’ombra. Non sono riuscito a incantarla, come un’agave in lei ondeggiavano i miei anni seguendo il moto delle correnti, si animava il mondo al suono della musica e senza piegare lo sguardo una notte se ne andò via.

Guardavo quello casa vuota e pensavo alla misteriosa vita delle cose nella corrente della vita senza sosta e pensavo a quanti mani passando vicino le hanno accarezzate lasciando di se parte dell’anima, come impronte colorate di emozioni e di ricordi, ignare che tutto è destinato a scolorare dentro un ovale di una fotografia sotto gli occhi dei ricordi.

Sai cos’è bello, qui in questa vita? Che la vediamo come una spiaggia: noi camminiamo, lasciando le nostre impronte sulla sabbia fino alla prossima marea. Ma domani, quando ti alzerai, e guarderai, in quella spiaggia non ci sarà più nulla, qualsiasi cosa che ricordi la tua presenza, il tuo passaggio. Il mare cancella tutto è come se non ci fosse mai stato nessuno. È come se non ci fosse mai stata un’esistenza. Se c’è un posto in cui non pensare a nulla, quel posto è la riva di un mare, di un qualsiasi mare, qualsiasi oceano. Non è terra, non è mare, è solo vita, vita che se ne va! Un tempo che passa lasciando il vuoto attorno a se.

Perché è così che la vita ti fa innamorare di lei. Ti prende ancora la tua anima è come un campo pronto per la semina e semina dentro il seme di un ricordo, di una visione, un profumo, un sapore come quello di un bacio e poi non te lo levi più dalla testa. E non sai che quella cosa in testa in realtà era la felicità.

Lo capirai dopo, quando i capelli diventano bianchi candidi come la neve, quando è ormai tardi è già passato tutto.

E vivrai per sempre, come un esule che da un’altra spiaggia guarda dentro l’orizzonte in cerca della sua spiaggia, delle sue impronte, vivrai alla deriva senza mai raggiungere un porto.