In diretta nazionale su Canale Italia: speciale su Natuzza Evolo e il progetto umanitario

Il prossimo 18 agosto, dalle 8:30 alle 9:00, Canale Italia dedicherà un momento televisivo di rilievo nazionale alla figura della Serva di Dio Natuzza Evolo e al suo straordinario progetto umanitario.

L’appuntamento, in diretta dalla sede centrale dell’emittente a Padova, rientra nella rubrica quotidiana “Notizie Oggi”, condotta dal direttore artistico Massimo Martire. In collegamento video sarà presente Vincenzo Varone, che ripercorrerà la vita e le opere di “Mamma Natuzza”, con uno sguardo anche alle potenzialità di Mileto, città profondamente legata alla mistica calabrese.

La trasmissione, seguitissima in tutta Italia, prevede anche interventi telefonici in diretta da parte del pubblico, per arricchire il racconto di testimonianze e ricordi.

Fondamentale per la realizzazione di questo spazio televisivo è stato il contributo del direttore del quotidiano online La Prima Pagina, Antonio Nesci, e dell’antropologo e giornalista Pino Cinquegrana.

Un’occasione preziosa per far conoscere a livello nazionale la storia, il messaggio e l’eredità spirituale di Natuzza Evolo, insieme alla bellezza e al potenziale del territorio milettese.