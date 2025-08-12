Dalla Calabria a Toronto: un viaggio tra emigrazione, tradizioni e memoria

Un incontro ricco di emozioni e testimonianze da rivedere direttamente dal canale YouTube di Massimo Martire, in una trasmissione internazionale andata in onda su Canale Italia che ha unito Calabria e Canada. In collegamento da Toronto, Dominic Costa, presidente del Maierato Social Club, ha condiviso il legame profondo che la comunità calabrese oltreoceano mantiene con le proprie radici.

Dalla Calabria è intervenuto Pino Cinquegrana, antropologo, scrittore e docente, e da Udine invece Vincenzo Calafiore, poeta e storica firma del quotidiano online La Prima Pagina, reggino emigrato da anni in terra friulana.

Il dialogo ha offerto uno spaccato autentico di vita vissuta, raccontando l’emigrazione e le tradizioni ancora vive, come la Festa di San Rocco, con la processione, i balli dei giovani e la partecipazione degli anziani del paese.

Calafiore ha portato la sua esperienza personale di poeta che ha saputo trasmettere la voce di Reggio Calabria fino a Udine, offrendo una riflessione sulle migrazioni interne tra sud e nord Italia e sul valore della memoria storica. Una conversazione che ha reso omaggio alla forza identitaria e culturale dei calabresi, sia in patria che nel mondo.