Dal Mediterraneo agli Stati Uniti: Pino Cinquegrana ospite fisso di “Melodie Italiane”

Da domenica 17 agosto, il giornalista, scrittore e narratore Pino Cinquegrana porterà le sue “Storie, miti e leggende del Mediterraneo” negli Stati Uniti d’America, diventando ospite fisso del programma radiofonico Melodie Italiane, condotto dal giornalista Attilio Carbone. La trasmissione andrà in onda ogni domenica dalle 15 alle 18 (ora di New York) e dalle 21 alle 24 (ora italiana), ed è ascoltabile anche all’estero sul sito www.am1240wgbb.com.

Carbone ha espresso parole di grande stima per Cinquegrana, definendolo “orgoglio e vanto non solo dei Calabresi che vivono nella nostra amata Calabria ma di tutti noi che viviamo all’estero”, sottolineandone il valore professionale e umano.

Nelle stesse puntate saranno presenti anche due illustri medici calabresi: il professor Pasquale Nestico, cardiologo di fama internazionale e docente alla Jefferson University di Philadelphia, e il professor Domenico Praticò, ricercatore e docente di Medicina alla Temple University di Philadelphia.

“Tre magnifici personaggi, figli della nostra amatissima Calabria”, ha commentato Carbone, dando il benvenuto ufficiale a Cinquegrana nella “grande famiglia di Melodie Italiane”. Anche il professor Praticò ha inviato un messaggio di saluto, esprimendo entusiasmo per l’arrivo del collega nella squadra del programma.